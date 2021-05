Nuku Hiva : les élèves de l'école de danse Kanahau Ori préparent leur show

Mereini Gamblin/Marie Curvat •

L'unique école de danse de Nuku Hiva oeuvre à préserver et promouvoir l'art de la danse locale. « Kanahau Ori » fête ses six mois d’existence. Depuis son ouverture fin octobre dernier, elle propose des cours aux jeunes filles à partir de cinq ans, et aux femmes débutantes ou danseuses confirmées sans limite d’âge, du lundi au vendredi à 16h30. Les élèves sont formés aux bases du ori Tahiti et initiées au haka manu ou danse de l’oiseau - la danse féminine marquisienne par excellence.

L'école est fière de son travail. Elle entend convier les marquisiens en juin prochain :

En ce moment, nous faisons des répétitions intensives tous les jours, de lundi à vendredi. Nous avons notre premier show le 19 juin. C'est pour montrer aux familles et à la population tout le travail que nous avons fait depuis six mois ! Annabella Huukena Ellis - trésorière de l’école Kanahau Ori



Kanahau Ori compte à ce jour une cinquantaine d’adhérentes. L'école a l'intention d'intégrer des hommes dans les danses à partir du mois d'Août.