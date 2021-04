Lifting pour le collège de Ua Pou

Webmaster •

Le collège de Ua Pou bénéficie d’un beau et grand lifting au bénéfice de ses élèves et de ses personnels. Les vacances scolaires de Pâques sont mises à profit pour mener à bien des travaux de reconstruction et ainsi pousser au maximum la réussite des élèves à l’approche du dernier trimestre. L’établissement avait subi d’importants dégâts en 2018. Une partie du toit de la cuisine pédagogique s’était effondrée. L'établissement récupère donc un grand espace où plusieurs projets sont d'ores et déjà prévus .

Franck Choinard, Principal du collège de Ua Pou :