Un tournoi de volley à Ua Pou en hommage à Hoane

Les équipes des îles du nord et de Rangiroa ont pris part à cette manifestation.



La commune de Hakahetau à Ua Pou a organisé le week end dernier un tournoi de volleyball en hommage à Hoane, ce bébé décédé en octobre 2019 lors d’une évacuation sanitaire. La disparition du nourrisson avait fait grand bruit et avait contribuée à doter l’archipel d’un hélicoptère. Quatre équipes masculines et deux équipes féminines ont pris part à ce tournoi. Les joueurs des trois îles du sud de l’archipel n’ayant pas pu y participer en raison de la crise sanitaire. En revanche, une équipe a fait le déplacement de Rangiroa et a observé une septaine dans une salle paroissiale avant de pouvoir jouer. Les précisions de Kana Maehaa, responsable de la délégation.