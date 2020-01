Moorea : le BMX à l'honneur avec les quartiers prioritaires

La piste de BMX de Fei Pi est à l'honneur depuis quelques jours avec les quartiers prioritaires de Moorea. Apprentissage des règles en matière de sécurité routière et de l'initiation au BMX, les enfants se sont donnés à coeur joie...

Polynésie la 1ère (MLSF), Roan Poutoru et Sandro Ly •

Moorea, le BMX à l’honneur dans les quartiers prioritaires

Pas moins de 40 enfants sur le circuit de BMX de l'AS Fei Pi... Des riders en herbe prêts à faire des étincelles sur leur vélo. Après quelques tours de chauffe et quelques chutes, la motivation reste intact. "Je ne veux pas lâcher, j'attends, je fais pause et là je lâche", confie Niahei Teihotaata, expertes du BMX. Cette séance d'initiation a rencontré un franc succès.Les enfants des quartiers prioritaires des neuf communes associées au projet, ont pu s'exprimer dans cette discipline sportive mais aussi apprendre les règles de sécurité routière. "Il y a d'abord l'apprentissage du vélo, après une partie prévention routière dans laquelle on fait une base de théorie avec la gendarmerie ou la DSP, et ensuite, on fait une initiation", explique Jérémie Lepanedu, cadre technique de la fédération tahitienne de cyclisme.Pour Lucia Teihotaata, chargée du contrat de ville Moorea-Maiao, l'idée est aussi de les sensibiliser à la prévention à vélo sur la route. "Se chausser, mettre des t-shirt longues manches".