Moorea : les opposants aux projets immobiliers mobilisés

Elle était reportée mais finalement elle a bien eu lieu sur la plage de Temae à Moorea. Samedi 23 octobre, quelques 200 personnes se sont rassemblées pour dire non à la spéculation foncière.

Polynésie la 1ère( MLSF), Nohaura Rurua •

Reportée à priori pour cause de mauvais temps annoncé, la manifestation contre les projets immobiliers de Moorea a tout de même eu lieu. Samedi matin, à Temae, ils étaient pas loin de 200 citoyens à s'être donné le mot pour dire leur opposition aux différents chantiers prévus sur la commune et surtout pour protester contre la spéculation foncière.



Une spéculation qui prive les salariés et les jeunes de pouvoir accéder au logement. Cet acte militant a été placé sous le signe de la tradition. "C'est pour montrer toute la détermination (...) On est sûr que le 13 novembre avec l'église protestante Maohi on remplira complètement cette plage. Ça fait chaud au coeur", confie Rahiti Buchin, membre du collectif cascem