Municipales à Uturoa : Matahi Brotherson fait appel de la décision du tribunal administratif

Ce mardi 6 octobre, le tribunal administratif a décidé d'annuler le second tour des Municipales à Uturoa suite à des irrégularités dans les procurations. Le maire élu, Matahi Brotherson, fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

Interview

Ce mardi, le tribunal a rendu sa décision quant au recours de l’ancienne mairesse de la commune de Raiatea , Sylviane Terooatea. En septembre dernier, à travers son avocat, elle a signalé des irrégularités constatées sur une dizaine de procurations utilisées par l’equipe du maire actuel, Matahti Brotherson. Il y a deux semaines, le rapporteur public avait conclu à l'annulation du second tour.Le tribunal administratif est allé dans le sens de l'ancienne mairesse et du rapporteur public. Mais l’avocat de Matahi Brotherson l’a confirmé ce mardi : son client va faire appel devant le Conseil d'Etat. Pour cela, Me Robin Quinquis a, au moins, deux arguments pour motiver cet ultime recours.Il n'y aura donc pas de réélection tant que le Conseil d'Etat n'aura rendue sa décision. Pour rappel, lors du second tour des élections municipales qui s’étaient tenues le 28 juin dernier, la liste menée par Matahi Brotherson avait obtenu 1381 voix alors que celle menée par Sylviane Terooatea, avait récolté 1371 voix, soit un écart infime de 10 petites voix.