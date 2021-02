Nouvel an chinois : que nous réserve l'année du buffle de métal ?

Polynésie la 1ère, NM •

Nous entamons la 4719 années du calendrier chinois. Le buffle de métal succède au rat de métal. En Polynésie française, c'est à Tahiti, où réside une importante communauté chinoise, que les festivités ont le plus d'intensité.

À l’origine, dans la capitale, le programme des festivités débute par la cérémonie officielle d'ouverture à l'Hôtel de ville. Le défilé de dragons est suivi d'un grand bal ponctué de spectacles. Les écoles organisent de nombreuses activités : démonstrations de calligraphie, de danses traditionnelles et d'arts martiaux... La journée se termine par une marche aux lanternes dans les rues de la ville. Au temple Kanti de Mamao, un grand bal est organisé dans le restaurant, au cours de laquelle est élue Miss Dragon.

Mais cette année, crise sanitaire oblige, les spectacles ont été annulés. En revanche, la danse des lions a été maintenue, ainsi que les prières au temple Kanti. Que nous réserve cette année du buffle métal ? La réponse avec Richard Chenoux, gardien du temple Kanti.

Interview

La date du nouvel an ou "fête du printemps" suit le calendrier semi-lunaire, elle n’est pas fixe. Cette fête se traduit littéralement par "Nouvel an du calendrier agricole" ( Nongli Xinnian), elle symbolise la fin du solstice d’hiver et l’arrivée prochaine des beaux jours. C’est le festival le plus important pour les communautés asiatiques, un moment où l’on se retrouve en famille et où l’on honore ses ancêtres.

La fête s’étend sur quinze jours jusqu’à la première pleine lune de l’année ou communément appelée fête des lanternes. Le buffle est le deuxième animal du zodiaque chinois. Il est décrit comme "dictatorial, déterminé, et insoumis." On dit de lui qu'il s'entend bien avec le coq et le serpent, mais très mal avec le mouton et la chèvre.

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentée par des animaux qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments : bois, feu, terre, métal, eau. Le 31 janvier 2022, ce sera au tigre d’eau de faire son entrée.