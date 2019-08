Nuku-Hiva : une maman et ses deux enfants évacués par un Falcon

Le dimanche 28 juillet, à 21h40, le Falcon de la "25F" décolle de Papeete avec à son bord l’équipe médicale du SAMU. Direction Nuku-Hiva où 3 personnes, deux enfants et leur maman, ont besoin d’être évacuées vers Papeete suite à un accident de la route.



Après deux heures de vol, l'avion se pose. Sous la pluie et de nuit, l’équipe des sauveteurs commence le transfert des blessés. Une fois le transfert terminé, l’avion a pu re-décoller en direction de Papeete.



Deux heures plus tard, l’équipage de la 25F se pose à Papeete, où les 3 victimes ont pu être prises en charge par le SAMU et transférées vers l’hôpital du Taaone.