Opération "Vigie sanctuaire" à bord du Terevau

Samedi 1er août, l’association Oceania organisait une formation dédiée aux équipages des ferrys qui font la traversée entre Tahiti et Moorea. Le but : permettre à l'équipage de repérrer les mammifères marins et agir en conséquence afin d'éviter de les percuter durant la navigation.

Polynésie La 1ère •

Samedi 1er août 2020, dans le cadre de la troisième édition de « Vigie Sanctuaire », l'association Oceania organisait une journée pour former des "MMO" (Marine Mammal Observer) à bord du Terevau. Un MMO est chargé d’observer le large avec des jumelles afin de détecter les baleines au large. Il est en permanence situé sur le pont et permet de partager en temps réel la position des grands cétacés repérés avec le capitaine.



L’objectif est d’assurer un suivi des populations de cétacés au sein du sanctuaire Polynésien, et plus particulièrement de la baleine à bosse. Dans le cadre de ce projet, les observations sont réalisées à bord des ferries effectuant les traversées quotidiennes entre Tahiti et Moorea.



Cette présence à bord des ferries permet ainsi d’acquérir une meilleure compréhension des situations de collision entre ces navires et les grands cétacés pour mieux les anticiper et les éviter.