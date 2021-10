Pā'oa ora S2#2 : Taiaapu, Wasna, Kainuku & Lowy

Cette fois, "Pā'oa Ora" nous fait découvrir quatre familles vivant aux Marquises, Tahiti et Hawaï. Un épisode à voir, jeudi 14 octobre à 19h25.

"Pā'oa Ora", l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec le deuxième épisode !

Découvrez leurs valeurs, leurs traditions, leur culture respective. Un moment de partage à voir en famille ! Votre avis compte, chaque semaine, votez pour votre famille formidable* !

Leurs valeurs inspirent leur communauté, leurs traditions héritées de leurs ancêtres sont encore bien vivantes ou parfois mises au goût du jour, leur respect de la Nature est un exemple à suivre,... Les familles formidables de Polynésie vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 19h25 sur Polynésie la 1ère, pour faire plus ample connaissance et partager à vous ce qui fait le sel de leur vie !

Pā'oa TAIAAPU de Ua Huka

©Polynésie La 1ère

L'épisode 2 de Pā'oa Ora nous emmène encore aux Marquises mais cette fois-ci sur l'île de Ua Huka avec la famille TAIAAPU. Propriétaire de pension de famille et d'excursion 4x4, sculpteurs, président du comité de tourisme, les activités journalières du duo père et fils TAIAAPU ne cessent jamais.

Ils contribuent énormément à la promotion de l'île pour un tourisme de conservation pour la protection de l'environnement de leur île si riche et unique.

Pā'oa WASNA de Vairao

©Polynésie La 1ère

Direction la presqu'île de Tahiti, plus précisément Vairao où les frères WASNA ont fait du secteur maritime leur terrain de jeu. Fondateurs de Tahiti Iti Surf Club, ils sont d'un grand soutien pour les jeunes surfeurs de la presqu'île.

Organisateurs d'événements sportifs, ils font leur part pour la communauté en donnant gratuitement des formations de sauvetage pour les jeunes de Tahiti Iti.

Pā'oa KAINUKU de Mahina

©Polynésie La 1ère

Matani KAINUKU, enseignant de formation avec le soutien de ses deux grandes sœurs, a décidé un jour de créer le groupe de danse, Nonahere, pour que les jeunes de Mahina puissent se divertir et, par la même occasion, apprendre les histoires de leur commune, Mahina. Jamais il n'aurait cru que toute sa famille s'y impliquerait.

On compte aujourd'hui 30 membres de la famille qui dansent, qui jouent de la musique, qui chantent, qui créent les costumes... Une vraie communauté polynésienne qui inculque les valeurs polynésienne de génération en génération mais également pour le plus grand plaisir de leur commune, Mahina.

Pā'oa LOWY de O'ahu, Hawaï

©Polynésie La 1ère

La maison de la famille LOWY à Pearl City sur l'île de O'ahu, a été un pied à terre précieux pour de nombreux Tahitiens qui ont fait leurs études.

Célestine et son fils Teva gardent leur culture Polynésienne au plus près d'eux ; Célestine, ancienne danseuse de 'Ori Tahiti a rempli sa maison avec une multitude d'articles artisanaux de Polynésie, un vrai musée. Teva, en tant que tatoueur, fait la promotion de la Polynésie avec son salon de tatouage, élu meilleur salon de Hawaii. La famille LOWY a la culture polynésienne dans la peau.