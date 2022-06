Pā'oa ora S2#21 : familles Teiti, Huukena, Teehuatua & Labbeyi

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 21e épisode proposé jeudi 9 juin à 19h25. Partez à la rencontre des familles Teiti, Huukena, Teehuatua & Labbeyi.

Dans ce 20e épisode, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Direction Tahiti avec la famille Teiti, puis Nuku Hiva avec la famille Huukena, Tahiti avec la famille Teehuatua et enfin Biscarosse avec la famille Labbeyi.



Pā'oa Teiti

Pā'oa Teiti • ©Polynésie la 1ère

Deux sœurs séparées adoptées dès leur plus jeune âge après la mort soudaine de leurs deux parents… Ida a dû attendre 20 ans avant de rencontrer sa petite sœur Tania pour la première fois. Les retrouvailles ont été marquantes et depuis, les deux sœurs ne se lâchent plus même si l'une habite à Hawaii et l'autre à Tahiti. Le lien du sang est plus fort. Ida a décidé de quitter Hawaii pour revenir à Tahiti auprès de sa sœur Tania. Une nouvelle vie commence pour les deux sœurs.

Pā'oa Huukena

Pā'oa Huukena • ©Polynésie la 1ère

Riki Huukena fut connu à l'époque comme un grand champion de boxe en Polynésie. Une fois sa carrière de boxe terminée, il est retourné chez lui à Nuku Hiva pour fonder sa famille. Riki est devenu pompier et son fils aussi. Les Huukena font la fierté de la brigade de sapeurs pompiers de Nuku Hiva.

Pā'oa Teehuatua

Pā'oa Teehuatua • ©Polynésie la 1ère

Alexis ne veut plus travailler pour quelqu'un, elle a donc décidé de monter sa propre entreprise avec l'aide de son compagnon. Les temps sont difficiles mais le bien-être du noyau familial est plus important. Elle veut être plus près de ses deux enfants de 1 et 8 ans. Un défi qu'elle relève tous les jours en travaillant à la maison pour l'amour de sa famille. Son travail : la confection de cookies.

Pā'oa Labbeyi

Pā'oa Labbeyi • ©Polynésie la 1ère

Vatea Labbeyi vit en métropole depuis plus de 30 ans. Ancien danseur de feu du Tiki Village de Moorea, il s'investit dans le tatouage et partage sa vie avec Wanda, sa compagne danseuse de ‘ori tahiti. Leur vie en métropole est palpitante, ils vivent au rythme des conventions de tatouage organisées dans toute l’Europe. Le couple forme une famille recomposée avec leurs enfants respectifs, tous impliqués dans la culture. Rencontre avec les Labbeyi dans le village de Biscarosse, au sud de Bordeaux.

