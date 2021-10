Pā'oa ora S2#3 : Tetuaiteroi, Brown, Natua & Conner

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec ce troisième épisode. Partez à la rencontre des familles Tetuaiteroi, Brown, Natua & Conner.

Tiana Valencourt •

Leurs valeurs inspirent leur communauté, leurs traditions héritées de leurs ancêtres sont encore bien vivantes ou parfois mises au goût du jour, leur respect de la Nature est un exemple à suivre,... Les familles formidables de Polynésie vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 19h25 sur Polynésie la 1ère, pour faire plus ample connaissance et partager à vous ce qui fait le sel de leur vie !

VOTEZ POUR VOTRE PĀ'OA



Chaque semaine, vous avez aimé une famille plus qu'une autre, pour ses valeurs, ses traditions, son message, son originalité,... chaque semaine votez pour l'une de ces quatre familles par SMS au 7575* et faites-lui gagner le pack OPT (Smartphone, tablette et enceinte bluetooth).*(102F le sms).

PĀ'OA TETUAITEROI de PAEA, TAHITI

Tous les matins, Michel et sa petite famille préparent les fameux firifiri de la tente rouge de Paea. C’est leur métier à plein temps, malgré la crise c’est bien une famille unie qui aide à traverser des moments difficiles.

La maman de Michel, Betty, arrivée de Nouvelle-Calédonie avec son tane tahitien, avait bien compris que c’est par la culture tahitienne au travers de sa musique et lors des rassemblements réguliers familiaux tous les dimanches, que les liens importants et nécessaires sont tissés entre ses enfants et ses petits-enfants.

©Polynésie La 1ère

PĀ'OA BROWN de UA HUKA, MARQUISES

Chloe et sa maman Florida de Ua Huka s’occupent toutes les deux de l’Association Vaiku’a pour la protection de la biodiversité de l’île de Ua Huka. Effectivement, sans une sensibilisation régulière, la mise en place de plusieurs actions communautaires et l’acquisition de chien renifleur de rat noir, il y a longtemps que l’île de Ua Huka aurait succombé aux espèces envahissantes et destructrices de sa biodiversité.

Le duo mère et fille démontre qu’entre générations, on peut trouver une même passion pour travailler ensemble pour la protection et la préservation de son île.

©Polynésie La 1ère

PĀ'OA NATUA de FAAA, TAHITI

Augustine, ou Mami Titine, est la matriarche de la famille Natua de Puurai à Faaa. Elle prépare tous les jours pour midi, des plats de nourriture à vendre dans plusieurs entreprises de Papeete et de Faaa. Son mari parti trop tôt, Mami Titine a dû élever ses cinq enfants toute seule avec le soutien de sa famille étendue.

Les enfants ont grandi grâce aux plats et au pain coco de Mami Titine. C’est sa fille Haydy qui aujourd’hui soutient au plus près sa mère dans l’entreprise familiale qui existe depuis plus de 40 ans avec une addition de plus sur le menu, les pâtisseries.

©Polynésie La 1ère

PĀ'OA CONNER de HAWAII

Grande sportive originaire de Tautira, Lesline TEITI a quitté son île natale de Tahiti en 1972. Elle s’est mariée avec un Hawaiien, Tom CONNER, un joueur de volley-ball et l’a convaincu de se mettre au va’a comme ses cousins et amis de la presqu’île.

Le duo CONNER a gagné en tant que rameur 19 fois la fameuse course de haute mer, la Moloka’i Hoe : 11 victoires pour Tom avec les équipes de Outrigger Canoe Club et Faaa, et 8 pour Lesline avec 4 différents clubs hawaiiens. Aujourd’hui, Lesline vit seule entourée de ses enfants avec de beaux souvenirs du va’a qu’elle a appris dès son plus jeune âge à Tautira.