Pā'oa ora S2#6 : Temauri, Chan, Teikiteeteni & Teriipaia

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec ce sixième épisode proposé jeudi 11 novembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Temauri, Chan, Teikiteeteni & Teriipaia.

Leurs valeurs inspirent leur communauté, leurs traditions héritées de leurs ancêtres sont encore bien vivantes ou parfois mises au goût du jour, leur respect de la Nature est un exemple à suivre... Les familles formidables de Polynésie vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 19h25 sur Polynésie la 1ère, pour faire plus ample connaissance et partager à vous ce qui fait le sel de leur vie !

Partez à la rencontre des familles Temauri, Chan, Teikiteeteni & Teriipaia

Pā'oa 1 : famille Temauri

Les arbres du district de Ma'atea de l'île de Moorea sont élagués par une famille, les Temauri. Cette famille est également incontournable quand il s'agit de la fabrication du charbon, un métier physiquement difficile. Tous les membres de la famille Temauri vivent grace aux arbres, ils travaillent très dur et s'amusent autant parce qu'ils sont également champions de panara'a ha'ari, décorticage de noix de coco, une épreuve du Tu'aro Ma'ohi.

Pā'oa 2 : famille Chan

Wing Sang Chan a récemment perdu sa mère d'un cancer. Mais avant sa mort, le rêve de sa mère était de rentrer sur son île de Taha'a et de construire une ferme perlière. En traversant avec beaucoup de difficulté la crise économique et la chute du cours de la perle noire de Tahiti, Wing Sang avec l'aide de sa femme, de son père et de son grand-père, a tenu sa promesse. La famille Chan rend hommage tous les jours à leur mère, épouse et fille au travers de leur ferme perlière.

Pā'oa 3 : famille Teikiteeteni

Sur l'île de Nuku Hiva, aux Marquises, il y a le plateau de Toovii à 1000 m d'altitude. Une géographie impressionnante et inédite en Polynésie, le plateau de Toovii et ses forêts de pins accueillent des animaux domestiques par centaine, principalement du bétail mais également des chevaux. Une des seules familles à habiter à plein temps sur le plateau, Teikiteeteni et sa famille élèvent des chevaux ici grâce aux températures fraîches et constantes toute l'année. Un dépaysement total !

Pā'oa 4 : famille Teriipaia

La famille Teriipaia s'est installée il y a presque de 60 ans dans l'archipel des îles Hawaii. On les appelle affectueusement "Papa et Mama Teriipaia", dans la communauté Hawaiienne de Hauula, sur la côte nord de l'île de Oahu. Papa est originaire de Bora Bora et Mama est originaire de Kaukura. Ils ont élevé tous leurs enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants dans la même maison. La famille Teriipaia est la fierté de la communauté en gardant toujours tout prêt de leur coeur leur amour pour Tahiti.