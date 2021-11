Pā'oa ora S2#7 : Tuhei-Faahu, Frébault, Farahei & Kimitete

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec ce septième épisode proposé jeudi 18 novembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Tuhei-Faahu, Frébault, Farahei & Kimitete.

Leurs valeurs inspirent leur communauté, leurs traditions héritées de leurs ancêtres sont encore bien vivantes ou parfois mises au goût du jour, leur respect de la Nature est un exemple à suivre... Les familles formidables de Polynésie vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 19h25 sur Polynésie la 1ère, pour faire plus ample connaissance et partager à vous ce qui fait le sel de leur vie !

VOTEZ POUR VOTRE PĀ'OA

Chaque semaine, vous avez aimé une famille plus qu'une autre, pour ses valeurs, ses traditions, son message, son originalité... chaque semaine votez pour l'une de ces quatre familles par SMS au 7575* et faites-lui gagner le pack OPT (Smartphone, tablette et enceinte bluetooth).*(160F le sms).

Partez à la rencontre des familles Tuhei-Faahu, Frébault, Farahei & Kimitete et votez pour votre PĀ'OA PRÉFÉRÉE !

Pā'oa 1 : famille Tuhei-Faahu

Dans le village de Ha’apu au sud de l’île de Huahine, la famille Tuhei-Faahu s’occupe de son fa'a'apu familial. Maman prend soin des arbustes de Taina qui seront fleuris juste à temps pour les fêtes de Noël et son fils Vairupe est très occupé avec ses multiples serres de vanille. Le temps de faire une petite visite chez les Tuhei-Faahu, ils nous réservent encore d’autres petites surprises.

Pā'oa 2 : famille Frébault

À Pirae, Heiani et son fils Ra’i vivent avec la myopathie de Duchenne, une maladie neuro musculaire génétique que porte Ra’i depuis sa naissance. Pour sa maman, le soutien de son petit ami et sa famille est indispensable. Heiani s’estime chanceuse de pouvoir élever son fils en Polynésie. Il a douze ans est il heureux avec plein d’objectifs et c’est ce compte le plus pour elle. Découvrons ensemble le quotidien de cette famille courageuse et pleine d’espoir.

Pā'oa 3 : famille Farahei

Vetea et Poekura vivent au plus proche de la nature, dans le vallon de Apoiti, sur l’île sacrée de Raiatea. Ils ont construit leur maison dans la mangrove et cultivent un fa'a'apu de plus de 7 hectares, tout cela avec l’aide de leur animaux : vaches, chèvres et chiens, qui sont pour eux partie intégrante de la famille Farahei.

Pā'oa 4 : famille Kimitete

Pierre Kimitete, sculpteur originaire de Nuku Hiva aux îles Marquises, a déménagé il y a près de 60 ans sa famille à Hawaii et plus précisemment sur la grande île de Hawaii, dans le village de Kona. Pour se rapprocher de sa culture, la famille Kimitete participe notamment aux spectacles de 'ori tahiti dans les hôtels. Pierre a monté un club de va’a, Kai Ehitu, qui est devenu le lieu de rencontre de plusieurs clubs de va’a provenant de Tahiti pour participer à la grande course de Liliuokalani, la plus grande course du monde par le nombre de participants : ils sont plus de 200 équipes chaque année. Pierre Kimitete est devenu un pilier respecté de la vie culturelle à Kona. Ses enfants et sa femme font perdurer la tradition familiale, représentant fièrement les valeurs polynésiennes après le décès tragique de Pierre il y a dix ans.