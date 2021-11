Pā'oa ora S2#8 : Bourgeois-Tihopu, Tata, Guilloux & Dauphin

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 8e épisode proposé jeudi 25 novembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Bourgeois-Tihopu, Tata, Guilloux & Dauphin.

Leurs valeurs inspirent leur communauté, leurs traditions héritées de leurs ancêtres sont encore bien vivantes ou parfois mises au goût du jour, leur respect de la Nature est un exemple à suivre... Les familles formidables de Polynésie vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 19h25 sur Polynésie la 1ère, pour faire plus ample connaissance et partager à vous ce qui fait le sel de leur vie !

Pā'oa 1 : famille Bourgeois-Tihopu

Direction Raiatea, dans la vallée de Tepuhapa plus exactement, où Eva et sa maman Vicky ont trouvé refuge mais surtout la meilleure façon d'unir leurs forces afin de monter une structure d'accueil culinaire, le Niu Snack. Le concept est aussi simple que séduisant : manger bien, manger sain, au plus proche de la nature pour le bien être du corps et de l'esprit. Un lieu qui fait le bonheur des locaux comme des visiteurs.

Pā'oa 2 : famille Tata

C’est à Huahine que cette famille Marquisienne a décidé de s'installer il y a un an, à l'intersection des districts de Fitii et Maroe. Une famille recomposée pour qui il était important de se rapprocher de deux enfants scolarisés à Tahiti, mais également d'élever leurs trois autres enfants dans un environnement calme et sécurisant. Lewis est artisan tatoueur et Rosita est pâtissière : leur petite entreprise ne fait concurrence à personne - c'était important pour eux afin de s'intégrer facilement.

Pā'oa 3 : famille Guilloux



A Raiatea, les Guilloux sont connus depuis plusieurs générations. Leur activité ? Le transport de personnes et de leurs bagages dans tous les villages de l'île. Warren Junior possède une petite flotille de 4 taxis bus et de 3 bus. La crise sanitaire a été particulièrement difficile ; il parvient à la surmonter grâce à sa famille.

Pā'oa 4 : famille Dauphin

Direction Hawaii, à Oahu, pour rencontrer la famille Dauphin. Raimana est de Faa'a, sa femme Jayna de Hawaii. Leur histoire d'amour est faite de beaucoup d'obstacles, à commencer par l'immigration... Raimana n'a pas pu assister à la naissance de leur fils par exemple. Leur foyer se trouve près de la plage de Waimanalo, un endroit superbe habité par des familles modestes et exempt de structures touristiques.