Pā'oa ora S3#6 : familles Bennett, Moutarde, Spies & Maiterai

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 6e épisode de la saison 3 proposé jeudi 6 octobre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Bennett, Moutarde, Spies & Maiterai.

Dans ce 6ème épisode de la saison 3, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Pā’oa 21 - famille Bennett

C’est dans la commune de Papeari que l’on retrouve la famille Bennett. Lorenzo, le père, est un passionné des sports nautiques et c’est à sa manière qu’il transmet cette passion à ses enfants. Valérie, la mère, a elle aussi un long palmarès sportif. Comme dans chaque famille, les enfants grandissent et partent faire leur vie de leur côté mais pour la famille Bennett, chaque moment passé ensemble est un moment de rire et de joie.

Pā’oa 22 - famille Moutarde

La famille Moutarde habite à Taiohae, à Nuku Hiva. Tous les membres s’activent chaque jour pour le bien de leur entreprise familiale. Daniel, son frère et leur mère se sont lancés dans plusieurs activités, entre le tatouage, le massage et le lavage. Ils souhaitent mêmea agrandir leur entreprise avec un petit coin de restauration. La diversification est le secret du succès de leur entreprise familiale.

Pā’oa 23 - famille Spies

Moana et Moeani, jeune couple d’entrepreneurs, résident à Taravao. Moana a reçu un patrimoine parental qui lui a permis de se lancer dans la vie active avec sa femme. Son affaire ? La restauration. Une passion mais aussi un héritage familial qu’il souhaite perpétuer.

Pā’oa 24 - famille Maiterai

La famille Maiterai partage deux cultures polynésiennes : marquisenne par la maman et tahitienne par le papa. Ils vivent avec leurs deux enfants à Faa’a au rythme de ces deux cultures. Mère et fille travaillent ensemble tandis que père et fils qui partagent la même passion pour le va’a.

