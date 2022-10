Pā'oa ora S3#7 : familles Tepa-Cadousteau, Sommers, Kinander & Vernaudon-Manarii

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 7e épisode de la saison 3 proposé jeudi 13 octobre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Tepa-Cadousteau, Sommers, Kinander & Vernaudon-Manarii.

Dans ce 7ème épisode de la saison 3, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Pā’oa 25 - famille Tepa-Cadousteau

Rangiroa attire de nombreux touristes, une aubaine pour les multiples familles de l’atoll qui ont choisi de vivre du tourisme. C’est le cas de la famille Cadousteau. La vie paisible des Tuamotu a même attiré sa belle-famille. Noho et sa tribu vivent grâce à l’héritage laissé par son grand-père, Matahi Tepa, l’un des premiers prestataires d’excursions lagonaires. Au début des années 1980, Tepa a en effet lancé son activité de bateau à fond de verre.

Pā’oa 25 - famille Tepa-Cadousteau • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa 26 - famille Sommers

Moearii et Marutea sont de jeunes entrepreneurs. Ils travaillent dur pour acquérir et faire grandir leur patrimoine qu’ils souhaitent laisser à leurs 4 enfants. Terrains, construction de maisons, leur succès ne doit rien au hasard et malgré les obstacles, la famille avance avec foi et détermination.

Pā’oa 26 - famille Sommers • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa 27 - famille Kinander

Maimiti Kinander miss Tahiti 1981, ses sœurs et leurs enfants entretiennent plusieurs hectares de fa’a’apu à Huahine. Des terres familiales héritées de leur maman, native de Huahine tombée amoureuse d’un suédois de passage… qui n’est plus jamais parti !

Pā’oa 27 - famille Kinander • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa 28 - famille Vernaudon-Manarii

Rauhiti Vernaudon, multiple championne de judo (vice-championne de France, plusieurs fois médaillées d’or aux Jeux du Pacifique…), a monté son club à Punaauia. Une nouvelle phase de vie pour cette sportive de haut-niveau qui se consacre désormais à la transmission, sur et hors des tatamis.

Pā’oa 28 - famille Vernaudon-Manarii • ©Polynésie la 1ère

