Pas de haut-débit et ralentissement de la connexion à Tubuai

Les habitants de Tubuai sont dans une situation inconfortable. Le projet d'installation de l'internet haut-débit dans l'archipel ne semble pas voir le jour, alors même que la connexion est de plus en plus difficile d'accès.

Malgré une annonce en grande pompe en mai dernier par l'OPT, l'internet haut-débit aux Australes, ce ne sera pas pour tout de suite. Les habitants devront prendre leur mal en patience comme ils le font depuis le début du mois de janvier.Depuis cette date, les habitants et les administrations de l'île sont en effet confrontés à un ralentissement de la connexion, et sans surprise, ils ne bénéficient d'aucun geste commercial. Le reportage sur place de Corinne Tehetia.Dans le courant de l'année, l'OPT lancera un appel d'offre pour déployer le câble Natitua sur Tubuai et Rurutu afin de désservir les Australes.