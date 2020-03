Les points de vente et livreurs de fruits et légumes locaux

Voici l'ensemble de distributeurs en activité pendant cette période de confinement.

La liste est à télécharger ci-dessous :

Une info pratique en ces temps de confinement : la liste des principaux points de vente et entreprises qui effectuent les livraisons de fruits et légumes locaux en Polynésie française. Celle-ci a été réalisée par la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire

Points de vente et des livraison en fruits et légumes locaux

Si vous avez une activité qui s'inscrit dans cette démarche et souhaitez apparaître dans cette liste, vous pouvez contacter marc.fabresse@capl.pf La CAPL annonce qu'une cartographie sera prochainement mise en ligne pour visualiser et recenser les différents points de vente/livreuses existants.