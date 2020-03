Polynésie la 1ère lance un appel à témoins : racontez-nous votre confinement au quotidien

Appel à témoins ! Comme chaque Polynésien(ne), nous faisons actuellement face à une situation inédite, à cause du coronavirus Covid-19 : le confinement. Restons connectés ! Racontez-nous votre quotidien en tahitien ou en français et partagez vos vidéos via Whatsapp + 689 89 46 16 75

Polynésie la 1ère ; SD •