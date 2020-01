L’archipel de Wallis et Futuna souffre d’une forte érosion de sa population lié à l’exode des jeunes.



La population de Wallis et Futuna ne cesse de baisser

Les îles de Wallis et Futuna comptent 11 600 habitants permanents mais ont vu leur population diminuer de 700 personnes en cinq ans. Le manque de travail sur place pousse les jeunes à s’exiler, notamment en Nouvelle Calédonie. Une fois installés, ils invitent leurs familles à les rejoindre. Cet exil touche plus particulièrement l’île de Futuna qui a perdu près de 11% de sa population entre les recensements de 2013 et de 2018, contre 3% pour l’île de Wallis. Ce phénomène a débuté en 2003 et la situation est particulièrement préoccupante même si le nombre de départs a tendance à s’atténuer.