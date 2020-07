Tahiti boot camp est à Raiatea

Ce camp itinérant propose plusieurs activités aux jeunes afin que ceux-ci se surpassent et respectent certaines règles de discipline. Depuis lundi, Tahiti boot camp s'est installé à Raiatea, dans les locaux du lycée professionnel protestant de Uturoa.

Si vos ados ont besoin d'être un peu responsabilisés et qu'ils vous échappent, Tahiti boot camp est peut-être la solution.



Il s'agit d'un camp itinérant existant depuis des années et qui accueille les jeunes de 14 à 17 ans.



Son directeur, Hiti Menesson, est entouré d'un staff de huit cadres diplômés.



Les activités sont adaptées aux sites attractifs et touristiques, suivant le lieu où se déroule le camp.



Depuis lundi, Tahiti boot camp s'est installé à Raiatea, au lycée professionnel protestant d'Uturoa. Il propose un programme aussi chargé que varié.



En quelques jours, les jeunes doivent se surpasser et respecter certaines règles de discipline.