Rando cycliste mobilisation contre le suicide Rando cycliste mobilisation contre le suicide

L'association SOS Suicide assure toute l'année la gestion de crise suicidaire par l'écoute et l'accompagnement thérapeutique pour éviter les passages à l'acte et les récidives suicidaires.Cet événement cycliste annuel rassemble les populations du monde entier dans le but de soutenir les professionnels, les bénévoles, les personnes en souffrance ainsi que leurs proches.Il y a 5 ans que l'Association SOS Suicide s'est liée au mouvement "Cycle around the globe" de l'IASP (International Association For Suicide Prevention) dans le but de cumuler le nombre de kilomètres parcourus par participants. Les kilomètres parcourus par les cyclistes locaux viennent s'ajouter à ceux effectués par les autres pays, à l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide.L'année dernière,pour la journée internationale de prévention au suicide. L'association a été classée 2e au rang mondial de ce mouvement.