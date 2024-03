Réforme du rythme scolaire : débat et consultations en cours

L'invité café du jeudi 14 mars 2024 est Ronny Teriipaia, ministre de l'Education.

Polynésie la 1ère (IB) •

À la rentrée, le rythme scolaire des écoles primaires va passer de 27 à 24 heures : il y aura 3 heures de cours en moins par semaine. À ce sujet, une consultation citoyenne est organisée du 11 au 15 mars ; les résultats seront publiés le 29 avril prochain. Du côté des parents, les préoccupations et incertitudes sont surtout liées à l'organisation de la vie quotidienne des enfants : le transport, le mode de garde, les activités... Le ministre défend la réforme en soulignant l'historique de la question depuis 2008 et met en avant la nécessité de s'adapter aux rythmes chronobiologiques des élèves. Le débat se concentre à l'heure actuelle sur les solutions à apporter pour accompagner les familles dans cette transition, mettant en avant la responsabilité partagée entre le gouvernement, les communes et les parents.

"La réussite des élèves n'est pas corrélée au nombre d'heures mais plutôt à la qualité de l'enseignement"

Ronny Teriipaia répond aux questions d'Ibrahim Ahmed Hazi en français :

Et en tahitien avec Carlos Natua :