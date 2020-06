C'était la reprise obligatoire dans toutes les écoles, ce mardi 2 juin. Après 2 mois de continuité pédagogique, c'est le retour pour toutes les classes, à effectifs complets et avec des gestes barrière simplifiés.



SR, LGT •

Reprise de l’école obligatoire

Ce mardi 2 juin, c'est lepour les élèves de Tahiti et Moorea. Mais tous ne sont pas revenus pour autant :étaient présents, selon les chiffres du ministère de l'éducation.Pour les présents, c'était la joie pour les plus petits et la satisfaction pour certains élèves de terminale qui sont devenus officiellement bacheliers.ont donc pu reprendre.Ainsi donc, les STP, SP et SM ont pu revenir à l'école maternelle.Les parents peuvent de nouveau être accueillis à l'intérieur des enceintes des écoles. Les goûters et repas sont assurés normalement. Les gestes barrière sont simplifiés avec le nettoyage fréquent des mains, l'utilisation de mouchoirs à usage unique, mais plus de distanciation sociale.Les internes des îles du Vent ne sont pas rapatriés et les internes hors îles du Vent sont en cours de rapatriement.La continuité pédagogique n'est plus assurée.En Polynésie, l'école est obligatoire de 5 à 16 ans.