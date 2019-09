Rétrocession des terrains militaires : pourquoi ça traîne encore ?

Edouard Fritch Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Annick Girardin Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le Président Edouard Fritch a été reçu mardi 17 septembre, par Florence Parly, la Ministre des armées. Il a été question notamment des contrats de redynamisation des sites de la défense.Actuellement six communes polynésiennes bénéficient de terrains militaires rétrocédés au franc symbolique. Edouard Fritch a insisté sur la nécessité de, les six communes n'avançant pas à la même allure dans leurs projets de reconversion, "que l'on puisse démultiplier ces contrats de projets, de façon à ce que les communes puissent être prêtes pour lancer leur projet de développement."Le Président Edouard Fritch a également évoqué le. Le Pays a proposé d'évacuer les terres polluées vers Moruroa.De son côté, le député (Gauche Démocrate et Républicaine)rétrocédés par l’Etat français et souvent chargés d'amiante.Annick Girardin, Ministre des Outre-mer dit qu’il reste des fonds et renvoie les communes polynésiennes à leur responsabilité : "Il y a une vraie difficulté foncière pour réaliser l'ensemble des projets [...] Nous avons accompagné ces cessions de plusieurs lignes budgétaires. D'abord une première ligne concernant les travaux [...] et il reste des crédits pour accompagner ces travaux sur les différents bâtiments cédés en l'état. [...][...] Et en dehors des crédits déjà prévus, il y a d'autres possibilités de financements."