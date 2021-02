Risques d'orages sur la Société et une partie des Tuamotu

Vigilance météo jaune pour les orages sur les zones : Tuamotu nord ouest, Tuamotu centre nord, Tuamotu centre, Iles du Vent et Iles Sous Le Vent.

CM / communiqué •

Météo France prévoit mardi soir, des averses de Mahina à Hitia'a jusqu'à Taravao avec de l'orage, elles sont parfois très marquées dans certaines vallées.

Mercredi, temps devenant nuageux voire très nuageux avec des averses orageuses à partir de la mi journée. Ces dernières deviennent plus fréquentes l'après-midi de Mahina à Hitia'a jusqu'à la presqu'île et de Punaauia à Paea et Papara.

Les précipitations s'accentuent localement. Pas de changement significatif attendu pour jeudi. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Davantage de précisions sur le site de Météo France Polynésie