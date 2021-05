Saga 2021 : recherche de bénévoles pour l’opération Carrefour Tahiti

Du vendredi 04 au dimanche 06 juin, l’incontournable récolte de goûters et de dons avec la vente de t-shirts de la Saga est organisée dans les Carrefour Arue – Faa’a – Punaauia et Taravao. La Saga recherche des bénévoles pour cette opération.

Chaque année, l'École de Voile de Arue (EVA) organise l’évènement caritatif de la Saga. Pour cette 29ème édition, la Saga met le cap dans la commune de Teva i Uta, sur le plan d’eau du motu Ovini, du dimanche 27 juin au dimanche 01eraoût.

Organisée depuis 28 ans, la Saga est une opération à caractère social qui permet à des jeunes issus de milieux démunis de partir en vacances et de s’évader de leur quotidien parfois difficile en pratiquant de nombreuses activités sportives et nautiques, encadrées par des moniteurs et des travailleurs sociaux.

Pour aider l'association lors de l'opération Carrefour, tout le monde peut devenir bénévole pour cette belle action de solidarité par contact mail ou téléphone, ou sur place à l’École de Voile d’Arue.

Pour participer, vous pouvez vous manifester en envoyant un MP sur la page Facebook de la Saga en précisant votre nom, prénom, âge, téléphone, e-mail, le jour et le créneau horaire disponible.

Nouveau ; cette année une cagnotte de crowdfunding a été créée sur le site de la fondation ANAVAI, accessible par ce lien : https://anavai.org/project/29eme_edition_de_la_saga