Saisie d'ice : le dossier renvoyé au parquet

Axelle Mésinèle •

Interview

Comme l’ont révélé nos confrères de TNTV, ils ont été interpellés, mardi soir, à l’aéroport de Tahiti Faa'a. La drogue était dissimulée dans le manche de 4 rames de paddle. Les quatre prévenus, deux mules et deux "financiers", ont reconnu les faits.D’autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire n’ont pas comparu car elles n’ont pas encore été arrêtées. Pendant son audition, l’un des prévenus a expliqué qu’il avait déjà participé à un voyage en juillet. Il avait alors ramené 2 kg d’ice depuis Hawaii.Finalement, les magistrats ont décidé de renvoyer le dossier au parquet. Les juges ont estimé que le dossier était complexe et nécessitait l’ouverture d’une information judiciaire. Le prévenu en détention provisoire, un ancien champion de kite de Bora Bora, sera présenté à un juge d’instruction. Les autres mis en cause sont repartis libres. "L'ouverture d'information s'avère justifiée. De par le renvoi au parquet à mieux se pouvoir en vu d'une ouverture d'information, le contrôle judiciaire a été levé", explique Me Solenne Rebeyrol