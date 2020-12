Sécurité nautique : cinq personnes secourues en mer, rappel des règles de la JRCC Tahiti

Le 13 décembre 2020, le JRCC Tahiti a coordonné une opération de sauvetage au profit d'une embarcation en panne moteur entre Taenga et Makemo avec 5 personnes à bord.

Communiqué Haut-commissariat de la République en Polynésie française avec Polynésie la 1ère (SD) •

Le 13 décembre 2020, le JRCC Tahiti a coordonné une opération de sauvetage au profit d'une embarcation en panne moteur entre Taenga et Makemo avec 5 personnes à bord. Si l’ensemble des occupants a pu être ramené sain et sauf et l’embarcation stationnée en sécurité à Makemo, le JRCC profite de cet événement pour rappeler certaines règles de prudence.

©Haut-commissariat de la PF

Le JRCC rappelle que l'enregistrement des balises sur les bases de données COSPAS (éventuellement via la FEPSM) est obligatoire.

Il permet d’identifier le navire porteur et les points de contacts à terre et ainsi faciliter le travail de recherche de la chaîne de secours en mer.

De même, le JRCC rappelle l’intérêt d'effectuer une déclaration de partance, dispositif mis en place aux Tuamotu depuis plusieurs années, permettant d'informer le JRCC sur simple appel téléphonique au 16 (appel gratuit) des horaires de départ et d'arrivée prévue, du nombre de personnes à bord et des équipements de sécurité embarqués.

Enfin, il convient de disposer de moyens de communication (radio VHF, MHF, téléphone satellite) complétant l'emport d'une balise de détresse pour contacter le JRCC lorsqu’il est à portée radio, ou pour échanger avec les moyens déployés sur place en cas d’opération de recherche.