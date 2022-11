Sécurité routière: près d'une centaine d'infractions constatées hier soir.

Après les nombreux accidents et surtout la trentaine de décès sur la route cette année, les contrôles se sont renforcés les jours derniers et devraient continuer notamment pendant la période de fêtes qui arrive.

Hier soir, de nombreux contrôles menés par la police et les gendarmes étaient organisés. 49 agents étaient répartis sur 3 postes de contrôles.

Des barrages pour rappeler les règles et sanctionner tout comportement incivique au volant. Alcool, défaut de permis ou de papiers, stupéfiants ou encore véhicules sans assurance ou hors normes, tout est passé au crible.

Le haut commissariat devant les mauvais chiffres de la sécurité routière appliquera désormais une tolérance zéro. Prenez le volant oui...mais pas une vie !



Sous le commandement du Colonel CHRISTMANN pour la gendarmerie

En tout sur les 485 voitures légères et 2 Roues qui ont été contrôlés :

Il y'a eu 37 immobilisations et on a constaté 85 infractions au total.

23 sur 2 roues dont les plus importantes :

-3 Conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

-3 conduites sous stupéfiants,

-1 problème de casque,

-1 problème de pneus lisses,

-2 défauts d'assurance

62 infractions sur Véhicules Légers dont les plus importantes :

-4 Conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

-4 conduites sous stupéfiants,

-9 défauts assurance,

-6 défauts de ceintures,

-3 défauts de Permis de conduire,

-4 pneus lisses.

Sous le commandement de Mario BANNER pour la DTPN

En tout 323 véhicules légers ont été contrôlés ainsi que 18 engins.

-3 PV (1 stupéfiants + 2 conduite sans Permis de conduire)

-2 défauts d'assurance,

-3 défauts de permis de conduire,

-2 défaut de carte grise.