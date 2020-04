[SOLIDARITÉ] Continuez à soutenir l’association "Tamari'i Hauti""

Le concert "Tamari'i Ha'uti" a été un beau succès ! En un temps record, l'association a relevé le défi ! Vous avez été nombreux à suivre et à soutenir ce concert solidarité ! Continuez à faire des dons sur la plate-forme de la fondation Anavai.

Samedi 25 avril 2020, vous avez été des milliers à suivre le concert solidarité "Te Aho Paruru" des "Tamari'i Ha'uti". 3 heures de live en Télé, en Radio et sur les pages Facebook de Polynésie la 1ère et des Tamari'i Ha'uti.De 15h à 18h,a rassemblé plus de 36 000 internautes et recueilli en l'espace d'un après-midi pas moins de 1 612 869 CFP.Trois heures de live pendant lesquelles 18 artistes polynésiens ont partagé leur musique et transmis tout leur amour et leur soutien à tous les polynésiens confinés pendant cette période difficile.Partenaire de ce concert, Polynésie la 1ère remerciepour cette belle initiative qui a permis à la fondation Anavai de recueillir vos dons. Vous pouvez encore donner en allant sur la plate-forme de la fondation.Il reste encore une semaine pour atteindre l'objectif des 5 millions FCP que l'association s'était fixée.Pour rappel, cette enveloppe permettra de soutenir leatholique, l’Ordre de Malte Tahiti, l’Accueil Te Vai-ete du Père Christophe et lesVous pouvez voir ou revoir, ICI --> concert "Te Aho Paruru"

Continuez de soutenir l'action solidaire "Te Aho Paruru" sur la plate-forme de la Fondation Anāvai via ce lien : https://anavai.org/project/te_aho_paruru

