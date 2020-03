Solidarité : Denis a une maison neuve

En février dernier, le cas de Denis, 64 ans, avait ému les Polynésiens. Handicapé, sa maison était devenue insalubre et menaçait de s'effondrer. Grâce à l'élan de solidarité d'une poignée de bénévoles, Denis peut enfin dormir sur ses deux oreilles dans une maison toute neuve.

LGT •

L'ancienne maison de Denis, en février 2020. • ©David Chang ...

La nouvelle chambre de Denis. • ©Association PATU Vai-Taareu ...

En février dernier, une de nos équipes avait filmé le quotidien de Denis , 64 ans, qui vivait dans une vieille maison insalubre de Mahaena, sur la côte Est et qui menaçait de s'effondrer. Sans enfant, Denis garde également des séquelles d'un AVC et a des difficultés à se déplacer.Depuis samedi 21 mars, Denis peut dormir sur ses deux oreilles : les bénévoles mobilisés ont terminé sa maison neuve, attenante à l'ancienne : "Denis tient personnellement à vous dire 'Merci'," ont-ils résumé sur les réseaux sociaux.Un projet abouti grâce aux bénévoles, et plus particulièrement à la famille de Fernand Patu, à Roberta et Utevai.