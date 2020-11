Sourire à la vie en Polynésie : découvrez le carnet de voyage des jeunes aventuriers

Le 17 octobre 2020, huit enfants malades du cancer découvrent pour la toute première fois la Polynésie française. Pendant près d’un mois, en présence d'une équipe médicale, les enfants vous racontent cette expédition riche en partage et en découverte des richesses naturelles de l'archipel.

Étape Bora Bora

Étape Raiatea

Étape Rangiroa

En cours de traitement ou en rémission, des enfants et adolescents touchés par le cancer ont en commun leurs parcours médicaux complexes, entre l'hôpital et la maison et loin de l'école et la vie d'enfant. Ce voyage en Polynésie leur permettre de retrouver un équilibre avec les épreuves difficiles de la maladie auxquelles ils sont confrontés.De Bora-Bora à Tetiaora en passant par Raiatea et Rangiroa, les aventuriers parcourent de longues distances en pirogue, en paddle et à la nage, et naviguent sur les eaux turquoises de la Polynésie française.Une immersion totale dans la culture polynésienne et le rêve d'être en pleine nature !Grâce à l'association Sourire à la vie, ces jeunes aventuriers ont vécu des moments forts à travers des rencontres et des partages auprès des habitants de chaque archipel !« La nature ici est incroyable, elle comme les gens en fait, accueillante et généreuse ! C’est inimaginable de voir ça quand on a grandi en métropole comme nous. » Louise, 19 ans.« Ils vivent simplement, sur une toute petite île et travaillent grâce à leur connaissance ancestrale. Dès notre arrivée, ils nous ont accueilli et nous ont offert de leur temps pour nous montrer leur mode de vie et comme vivre avec ce qui nous entoure. Cette générosité nous a particulièrement marqué. » Selma, 14 ans.