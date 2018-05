Suivez en direct le 2nd tour des élections territoriales 2018

A l'occasion du 2nd tour des élections Territoriales dimanche 6 mai 2018, Polynésie la 1ère propose un dispositif radio, télé et internet complet, en direct de Tahiti et des îles. L'ambiance du vote dans les communes et les îles, le taux de participation tout au long de la journée, photos et vidéos à l’appui... Retrouvez toute l'actualité de cette journée électorale en temps réel sur polynesie.la1ere.fr et les réseaux sociaux @polynesiela1ere.

