70 cas de Covid, le lycée Diadème ferme ses portes

Le lycée Diadème fermera ses portes ce mardi 20 octobre sur décision du ministère de l'Education. 70 élèves positifs à la Covid-19 ont été isolés, ils effectuent leur septaine dans un centre mis à leur disposition. A ce jour, une quarantaine de jeunes sont en attente de résultats

Le lycée du Diadème à Pirae ferme ses portes à partir de ce mardi soir. Environ 70 cas de Covid-19 ont été confirmés depuis la reprise de l’année scolaire. 38 élèves internes, ayant des symptômes du coronavirus, ont été dépistés. En attendant les résultats, ils ont été placés dans un centre tampon, à Pirae.La ministre de l’Education, Christelle Lehartel, a préféré fermer le lycée à trois jours des vacances. Ce sont 2300 élèves qui sont concernés et qui devront continuer à travailler, à la maison, au moins jusqu’à vendredi. "L'idée est de réactiver toutes les pratiques et les méthodes mises en place lors du premier confiement afin que les élèves puissent bénéficier de la continuité pédagogique et soient le moins pénalisés possible par cette fermeture", explique Pascale Agosti, proviseur adjointe du lycée du Diadème.Le lycée du Diadème sera donc fermé à partir de demain, par précaution. Les internes qui ne rentreront pas dans leur île natale resteront à l’internat, les autres peuvent d’ores et déjà rentrer chez eux dès ce mardi. Jean Michel Garcia, le directeur général de l’éducation par intérim,est satisfait de la gestion sanitaire au lycée du Diadème, même s’il y a un certain nombre de précautions à prendre. Il nous parle également de la procédure pour les 38 internes symptomatiques.Les élèves ont appris la nouvelles ce mardi matin. Les internes, eux, ont été informés dès lundi.Alors que lycée ferme ses portes dès ce soir, le collège du Taaone lui reste ouvert jusqu’à la fin de la semaine. Maimiti Lagarde a sa fille scolarisée en classe de 4ème, et elle est inquiète de l’évolution de la situation.