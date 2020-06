Affaire Temaru - Leroy : Oscar Temaru ne fait pas appel

Lors de la conférence de presse organisée par Oscar Temaru, ce mercredi 24 juin, le leader indépendantiste a déclaré qu'il ne fera pas appel de la décision du dépaysement du dossier à Nouméa. Il a d'ailleurs annoncé qu'il se rendra en Nouvelle-Calédonie pour l'audience.

Polynésie la 1ère (MLSF), Axelle Mésinèle •

Interview

Interview

Comme annoncé un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi , la décision de la présidente du tribunal des référés de Papeete est tombée. L'affaire d'Oscar Temaru contre Hervé Leroy sera finalement jugée à Nouméa. Il s'agit de la plainte du président du Tavini Huiraatira contre le procureur de la République pour atteinte à la présomption d'innocence.Ce dépaysement semble satisfaire les deux parties. Lors de la conférence de presse organisée à la mairie de Faa'a, Claude Girard, le conseil d'Oscar Temaru, a estimé que cette décision montrait l'indépendance de la présidente du tribunal face au parquet. "Elle n'a pas suivi ses réquisitions et a appliqué la loi, c'est-à-dire le choix de la juridiction limitrophe, la Nouvelle-Calédonie". L'avocat a également annoncé que Oscar Temaru ne fera pas appel.De son côté le leader indépendantiste a annoncé qu'il se rendra bien à Nouméa. "Les tribus m'ont déjà appelé et sont prêtes à m'acceuillir", a confié le maire de Faa'a.Même s'il aurait préféré Paris, l'avocat d'Hervé Leroy, Me Feuillet, s'est aussi dit satisfait que ce dépaysement ait lieu