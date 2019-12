Une cinquantaine de détenus a présenté un spectacle



FOK / SL / CM •

Un air de Heiva au centre pénitentiaire de Papeari

C'est un jour qui fera date à la prison de Tatutu. Parés de leur plus beaux costumes, les détenus du centre pénitentiaire ont présenté à leurs compagnons d’infortune un spectacle de danse au son des toere. Plus de cinquante prisonniers ont pris part à cet évènement, fruit de trois mois de travail. Ce Heiva de Noël a donné lieu à deux heures de danses et de chants qui ont permis à ces hommes de retrouver le temps d'une matinée, un sentiment de liberté.