Apnée : les jeunes de Papeete ne manquent pas d'air

Une trentaine d’adolescents issus des quartiers prioritaires de Papeete ont eu la chance de faire un stage d’apnée avec le champion du monde d’apnée dynamique. L'objectif : apprendre à nager le plus loin sous l'eau. Ils resteront en camp de vacances jusqu’à la fin du mois

Polynésie la 1ère (MLSF), Ismael Tahiata et Sandro Ly •

Guillaume Bourdila est champion du monde d’apnée dynamique. Son record : 236 mètres en nageant la brasse sous l'eau soit environ 5 mn sans respirer. Aujourd'hui, il initie les jeunes de Papeete à l'apnée éducative. "Ca va être avec des petits ateliers ludiques où on va pouvoir les faire jouer et les amener petit à petit à repousser leur limite en apnée", confie le champion.

Parmi les participants, Teheiarii Opeta, 13 ans. "Le plus dur est de revenir en apnée et de retenir ma respiration", confie l'adolescent. Comme lui, ils sont une trentaine d'adolescents âgés de 12 à 17 ans à participer à ce stage dans le cadre du camp de vacances qui se tient jusqu'à la fin du mois. Un moyen de sortir de chez eux et de s'amuser pour cette fin d'année.

"Cela n'a pas été chose facile, on a fait de notre mieux. On arrive aujourd'hui à leur montrer différentes activités comme le football, le volley-ball, le jiu jitsu et là l'apnée... Cela permet de leur faire connaître différents corps de métiers", explique Faimano Mauri, directrice du camp.