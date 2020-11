Appel à la grève dans l’éducation, pour des mesures sanitaires renforcées

Une grève sanitaire est prévue demain dans le milieu de l’Education. Un mouvement national qui sera également suivi au fenua. Les syndicalistes souhaitent un vrai protocole sanitaire renforcé face au coronavirus qui galope sur le territoire.



David Couanon •

On a beau vouloir faire des procédures renforcées de nettoyage des salles sans le personnel adéquate ça reste des mots sur du papier Maheanuu Routhier, secrétaire général du SNETAA

Maheanuu Routhier

Ils sont jeunes, ils pensent qu’ils peuvent vaincre cette maladie mais il fait penser aux matahiapo qui nous attendent à la maison Christelle Lehartel, ministre de l’éducation

En métropole un appel à la grève a été lancé pour demain mardi 10 novembre par 3 syndicats : le SNES, la FSU et le SNETAA.Ici en Polynésie cet appel va également connaitre un écho favorable dans les rangs des syndicats enseignants et personnel techniques. Ils pointent du doigt les nouvelles mesures barrières mise en place par le gouvernement et qui ne sont pas de nature à les rassurer.Ce matin la ministre de l’éducation Christelle Lehartel a tenté de les rassurer.Elle a rappelé qu’il fallait considérer comme une chance que les établissements scolaires soient toujours ouverts en Polynésie. Elle annonce ure qu’une vingtaine de guides sanitaires supplémentaires vont être déployés devant et dans les établissements scolaires afin de mieux sensibiliser les jeunes.Les infirmières scolaires vont pouvoir également pratiquer les tests antigéniques afin d’être plus efficaces dans la détection des cas positifs en milieu scolaire.D’après la ministre des CAE ont été déployés dans les établissements du second degré afin de renforcer les effectifs tout comme des engagés civiques.A noter que les syndicats ont demandé à être reçu par le Haut-Commissaire de la République