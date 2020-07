1 300 procurations établies à Papeete, 700 à Moorea…le vote par mandat a explosé dans de nombreuses communes, pour ce second tour des municipales. Mais les 149 procurations établies lors du second tour à Arue sont-elles frauduleuses ?

Arue, les procurations sont-elles frauduleuses ?

Seulement 79 voix d'écart

Arue, de bien étranges procurations ...

Des plaintes ont été déposées par l'avocat de Philip Schyle ce vendredi 3 juillet. Parallèlement, une procédure interne est en cours à la DSP pour savoir si oui ou non, les agents de police ont établi de fausses procurations. Selon l’avocat de Philip Schyle, chaque procuration serait liée à Teura Iriti ou à un co-listier, par un lien familial ou amical. Il assure en avoir versé la preuve au dossier.Désormais saisi, le juge des élections a deux mois pour statuer et ce qui risque de faire pencher la balance, c’est l’écart de voix très restreint entre la liste de Teura Iriti et celle de Philip Schyle : seulement 79 voix. L’avocat de Philip Schyle demande à défalquer les 149 procurations, à les soustraire des résultats. Mais le juge peut aussi opter pour l’annulation du scrutin.Si la Covid a assoupli les règles en matière de procurations avec la possibilité d’en établir deux par mandataire au lieu d’une auparavant et de se déplacer à domicile pour l’OPJ (Officier de Police Judiciaire), la règle de base, elle, ne change pas : la procuration doit s’établir en présence physique de l’électeur. L’OPJ est là pour vérifier l’identité et la réelle volonté de voter par procuration.Cela a-t-il bien été le cas pour Arue, lorsque les deux agents de la DSP ont établi entre 40 et 50 procurations à la même heure ? Le lien familial proche qui unit un des agents à Teura Iriti a-t-il pu jouer dans la procédure ? C’est ce que devra déterminer à la fois l’enquête interne menée à la DSP et la plainte déposée auprès du procureur.Une procédure sans précédent en Polynésie…