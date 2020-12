Arue - Distribution de cadeaux et rappel des gestes barrières

Pas de traditionnelle distribution de bonbons dans les quartiers cette année, mais un « drive in », avec rappel des gestes barrières.

La mairie de Arue a procédé ce matin au stade de Arue, à la distribution de paniers de Noël destinés à ses habitants des quartiers prioritaires. Des paniers composés exclusivement de bons cadeau à retirer dans une charcuterie de la commune voisine. Le service de la jeunesse et des sports a organisé un « Drive in » par canaux horaires en fonction des quartiers assurant la fluidité de l'opération.

La maire de la commune a tenu à donner personnellement les paniers aux habitants bénéficiaires, pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, mais aussi et surtout pour rappeler sa population à rester vigilante : « C'est un panier du coeur pour les accompagner durant ces fêtes, et c'est surtout l'occasion de leur donner les dernières consignes de protection, de distanciation etc. puisque la crise sanitaire est toujours là ».

La maire a tenu à donner en personne les bons à tous les bénéficiaires. Publiée par Arue, une ville où il fait bon vivre sur Mercredi 16 décembre 2020

Près de 500 familles sont concernées par ce dispositif. Des familles sélectionnées en fonction de leur précarité et de leur nombre d'enfants.