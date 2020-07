Arue, Teura Iriti élue maire...en sursis

Comme si de rien n’était, le conseil municipal d’Arue a entériné par son vote l’élection de Teura Iriti à la tête de la commune. Son désormais opposant, l’ancien maire Philip Schyle n’est pas venu. Il a déposé plainte alors qu’une enquête est en cours sur des soupçons de fraude électorale.



L'opposition absente

Colliers de fleurs, prière et accueil traditionnel. Tout le cérémonial était de sortie ce vendredi 03 juillet pour accompagner Teura Iriti vers sa nouvelle mairie. Un bâtiment qu’elle connait bien, elle y a été l’opposante principale de l’ancien maire Philip Schyle pendant 3 mandatures.



Le nouveau conseil municipal a été installé vers 9h30. La liste de Teura Iriti a raflé la mise avec 25 conseillers. Le troisième homme de l’élection Tepuanui Snow a obtenu un siège et le désormais opposant Philip Schyle en a 7. Son fauteuil et celui de ses 6 colistiers sont restés vides ce matin.

Enquête en cours et soupçons de fraude électorale

Teura Iriti, maire d'Arue

A 9h48, Teura Iriti a été élue maire avec. Une de ses collistière, Jolina Luta, a voulu montrer son mécontentement de ne pas être sur la liste des adjoints.Maintenant que le balancier de la démocratie a changé de camp son adversaire d’hier n’est pas là et pour cause. Une manière de montrer son indignation face aux soupçons de fraude électorale qui entachent l’élection de dimanche dernier.Teura Iriti s'est rapidement exprimée sur cette affaire en cours qui fait peser une épée de Damocles sur son élection.Près de, car toutes tamponnées et rédigées à la même heure par le même agent de la dsp.Une enquête est en cours au sein de la dsp ainsi qu’au pénal et un recours va être déposé ce vendredi 3 juillet au tribunal administratif.Des faits qui, s’ils sont avérés, pourraient provoquer soit l’annulation de l’élection, soit de faire défalquer les procurations litigieuses, mais entre les procédures et les éventuels recours cela pourrait prendre quelques mois.En attendant, Teura Iriti est donc la nouvelle maire d’Arue …en sursis.