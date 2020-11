Harcèlement à la mairie d'Arue, Jacques ("coco") Deane condamné en appel à 12 mois d'emprisonnement avec sursis

DC •

La cour d’appel de Papeete a condamné Jacques Deane à 12 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d'un sursis probatoire de 2 ans. Inéligibilité prononcée pour deux ans également. ll devra payer à sa victime 213 000 francs au titre du préjudice financier, et 1,2 million de francs au titre du préjudice moral qu'elle a subi. Coco Deane devra également rembourser 4 millions de francs à la CPS au titre des prestations déboursées par la caisse dans cette affaire.Pour le tribunal, Coco Deane a donc bien porté atteinte à la dignité de sa victime, Hinarai Leboucher, sa directrice des ressources humaines. Il lui était reproché d'avoir abusé de l'autorité que lui confère sa fonction et d'avoir exercé des pressions graves afin d'obtenir un acte de nature sexuelle pendant une durée d'un an, entre le 1er août 2016 et le 31 août 2017.