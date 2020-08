Les élèves du collège d'Arue ont effectué leur rentrée dans le respect total des gestes barrière.

Une rentrée réussie à Arue

Le collège d' Arue a connu mardi 11 août une rentrée disciplinée et sans encombre en dépit des contraintes liées à l'épidémie de coronavirus. Les gestes barrières et les précautions d'usage semblent désormais installés et bien acceptés dans la vie quotidienne du monde de l'éducation.Au collège d' Arue, ce retour dans les classes a été une modèle du genre. Chacun comprend en effet que la lutte contre la propagation du virus est une combat de tous les jours à mener tant collectivement qu'individuellement.Le reportage de Melissa Chongue et Patrick Tsing Tsing.