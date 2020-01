Des bénévoles formés pour le planétarium

Raconter le ciel, les constellations et parfois les légendes qui vont avec...Des bénévoles sont formés pour animer le planétarium mobile, outil pédagogique précieux, à destination des adultes et des enfants.

Depuis février 2018, le planétarium, cette coupole gonflable sur laquelle figure la voûte céleste, sillonne les écoles et les salles publiques de Polynésie pour des séances pédagogiques jusqu'à présent gratuites.Pour aborder cette nouvelle année, l'association ProScience a formé des bénévoles pour l'animation des séances.Le reportage de Brigitte Olivier et Heidi Yieng Kow.Le Planétarium sera à la Maison de la Culture du 20 au 26 janvier 2020, salle Muriavai, de 9h à 14h.Souvent victimes de leur succès, les séances affichent rapidement complet. Il est donc conseillé de réserver.Tarifs : 500 Fcp pour les adultes et les enfants de + de 10 ans, 300 Fcp pour les enfants de 4 à 9 ans.