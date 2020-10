Boxe éducative : une philosophie qui va au-delà du sport

Dans le cadre de la formation continue, les acteurs éducatifs, professeurs des écoles, CJA, entre autres, se sont réunis pour une formation sur la boxe éducative. Stéphane Raynaud, conseiller technique de la fédération nationale était invité à cette occasion.

Malgré la crise sanitaire, le monde sportif poursuit ses efforts en matière de réinsertion sociale. Une formation continue en boxe anglaise a été mise en place en collaboration avec la fédération de boxe anglaise de Polynésie et la DGEE. Ainsi, professeur des écoles, CJA, professeurs d'EPS étaient réunis pour former sur la boxe éducative avec comme objectif : la lutte contre le décrochage scolaire.La fédération de boxe anglaise de Polynésie francaise a invité, pour ce faire, Stéphane Raynaud, conseiller technique de la fédération nationale. "Le principe de la boxe éducative est qu'on ne va jamais dans le seuil de douleur de l'autre, et on prend en référence l'autre et non pas soi", explique Stéphane Raynaud.