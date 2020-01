Des cours d’initiation et de perfectionnement à la pratique du ukulele seront dispensés à cette occasion au parc Paofai.



Bringue sans alcool samedi à Papeete

La ville de Papeete organise samedi 1er février de 14h00 à 19h00 au parc Paofai un rassemblement festif et musical baptisé « Arearea tatou », "faisons la bringue". Ouvert à tous, cet évènement entend rassembler le plus grand nombre autour du concept de la bringue tahitienne. Il n’est toutefois pas besoin d’être un musicien averti pour y prendre part, les organisateurs ayant prévu un programme d’initiation ou de perfectionnement à la pratique du ukuklele autour de différents ateliers. Il est toutefois nécessaire d’amener son instrument et de respecter un dress code de rigueur : tenues locales et couronnes de fleur.Les précisions de Tuhiva Paheroo au micro de Hubert Liao :