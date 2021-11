Cérémonie d'investiture pour les quatre nouveaux immortels

Les quatre nouveaux académiciens, Pauline Niva, Thomas Teriiteporouarai, Emmanuel Nauta et John Mairai ont été reçus, ce vendredi 19 novembre, à la Présidence pour leur cérémonie d’investiture.

Cybèle Plichart / Suliane Favennec / MEL Axelle Mésinèle •

Un moment solennel et plein d’émotions. Ce vendredi 19 novembre, à la Présidence, les quatre nouveaux académiciens du Fare Vanaa, Pauline Niva, Thomas Teriiteporouarai, Emmanuel Nauta et John Mairai ont été intronisés notamment sous le regard du président de la Polynesie française, Edouard Fritch et du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuiahutapu.

Les nouveaux immortels entendent poursuivre l’œuvre de leurs pairs tout en apportant leur « touche » personnelle à cette institution historique. Ils travaillent sur les nouveaux termes apportés par la modernité.

Un appel à candidatures avait été lancé en janvier dernier et le vendredi 04 juin, l'Académie tahitienne qui oeuvre pour la préservation et la valorisation de la langue tahitienne s'est réunie et a élu en assemblée plénière quatre nouveaux sociétaires.

©Cybèle Plichart

©Heipua Teuira

C’est l´association Haruru assistée de quelques immortels du Fare Vanaa qui a ouvert cette cérémonie d'investiture à travers un chant d’accueil.