L'Académie tahitienne compte quatre nouveaux membres

Axelle Mésinèle avec communiqué •

Il y avait quatre sièges vacants à l'Académie tahitienne, ils ne le sont plus. Un appel à candidatures avait été lancé en janvier dernier et ce vendredi 04 juin, l'instance vouée à la préservation et à la valorisation de la langue tahitienne s'est réunie et a élu en assemblée plénière quatre nouveaux sociétaires.

Pauline Niva, de la Direction de la Santé, a été élue en remplacement de Virginia Teriiama. Le scénariste, John Mairai, prend le fauteuil d'Etienne Chimin. Emmanuel Nauta, ancien membre de la Chambre d'Agriculture, remplace Jean-Claude Teriierooiterai. Et le journaliste de Polynésie la Première, Thomas Teriiteporouarai, prend le fauteuil de Myron Mataoa.

Dans un communiqué, l'Académie tahitienne indique que les quatre nouveaux élus seront installés lors d'une prochaine assemblée plénière.